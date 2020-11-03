В Киеве за сутки обнаружили 789 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса, 12 человек - умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко в его Telegram-канале.
"Вирус в столице не отступает. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодня в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания (коронавирусной болезнью - ред.) COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 465 женщин (в возрасте от 18 до 85 лет);
▪️ 270 мужчин (от 19 до 91 года);
▪️ 24 девочки (от 3 недель до 17 лет);
▪️ 30 мальчиков (от 2 до 17 лет).
Указывается, что заболели в том числе и 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Также сообщается, что выздоровели в столице еще 229 человек: всего коронавирус преодолели 13153 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 158, в Соломенском - 120 и 115 случаев - в Днепровском районе", - отметил Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 411 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 8899.