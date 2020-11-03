У Києві за добу виявили 789 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулу добу у Києві виявили 789 випадків коронавірусу, 12 осіб - померли. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка у його Telegram-каналі.
"Вірус у столиці не відступає. За минулу добу у Києві виявили 789 випадків коронавірусу. Померли 12 людей. Усього коронавірус забрав життя 799 киян. На сьогодні в столиці вже 39 534 підтверджених випадків захворювання на (коронавірусну хворобу - ред.) COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 465 жінок (віком від 18 до 85 років);
▪️ 270 чоловіків (від 19 до 91 року);
▪️ 24 дівчинки (від 3 тижнів до 17 років);
▪️ 30 хлопчиків (від 2 до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Також повідомляється, що одужали у столиці ще 229 людей: всього коронавірус подолали 13153 мешканці Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 158, у Солом‘янському – 120 та 115 випадків – у Дніпровському районі", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899.