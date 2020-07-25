В Киеве за сутки обнаружили 129 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. За последние сутки в Киеве выявлено еще 129 случаев коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.
"Друзья! Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 129 человек", - сообщил Кличко.
На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели за прошедшие сутки:
68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет
53 человека в возрасте от 21 до 68 лет
4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет. Заболели в том числе и 2 медики.
"В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Соломенском - 18 Да в Печерском и Голосеевском - по 16 случаев.