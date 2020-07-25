В Киеве за сутки обнаружили 129 новых случаев коронавируса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101575 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110854 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115724 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148386 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115873 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140243 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103949 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102790 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Киеве за сутки обнаружили 129 новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки обнаружили 129 новых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16247 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. За последние сутки в Киеве выявлено еще 129 случаев коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко, пишет УНН.

"Друзья! Количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 129 человек", - сообщил Кличко.

На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели за прошедшие сутки:
68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет
53 человека в возрасте от 21 до 68 лет
4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет. Заболели в том числе и 2 медики.

"В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровела 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева", - сообщил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 22. В Соломенском - 18 Да в Печерском и Голосеевском - по 16 случаев.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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