У Києві за добу виявили 129 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Протягом останньої доби у Києві виявлено ще 129 випадків коронавірусу. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.
“Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу ще на 129 людей”, — повідомив Кличко.
На сьогодні в столиці вже 7525 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Захворіли за минулу добу:
68 жінок віком від 21 до 77 років
53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв
4 дівчинки від 1 року до 17 і 4 хлопчики від 6 до 15 років. Захворіли, зокрема, і 2 медики.
“До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужала 81 людина. Всього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва”, — повідомив мер.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 22. У Солом’янському — 18. Та в Печерському і Голосіївському — по 16 випадків.