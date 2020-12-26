В Киеве за сутки от коронавируса умерли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В столице обнаружили 408 больных коронавирусом за минувшие сутки, 13 человек - умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"408 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1829 киевлян", - написал Кличко.
По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 106 486.
Заболели:
- 229 женщин в возрасте от 23 до 94 лет
- 146 мужчин в возрасте от 19 до 88 лет
- 14 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 19 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.
Заболели, в частности, 16 медиков.
Кличко также добавил, что больше всего случаев заболеваний за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 147, в Деснянском - 83. И в Оболонском районе - 45 случаев.
"В больницы столицы госпитализировали 40 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 161 человек. Всего коронавирус преодолели 37 130 жителей Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысило 1 млн 19 тыс., суточный прирост - более 7,7 тыс.