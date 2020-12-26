У Києві за добу від коронавірусу померло 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У столиці виявили 408 хворих на коронавірус за минулу добу, 13 людей - померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"408 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 13 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян", - написав Кличко.
За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 486.
Захворіли:
- 229 жінок віком від 23 до 94 років
- 146 чоловіків віком від 19 до 88 років
- 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.
Захворіли, зокрема, 16 медиків.
Кличко також додав, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83. Та в Оболонському районі — 45 випадків.
"До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 19 тис., добовий приріст — понад 7,7 тис.