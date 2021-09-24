В Киеве за сутки от COVID-19 умерло семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 465 больных коронавирусом. Семь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 252 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 164 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет, 28 девочек в возрасте от 8 месяцев до 16 лет и 21 мальчик в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 56 больных коронавирусом, а также 143 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 115 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 67, в Деснянском — 66, Дарницком районе — 58 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5359 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 232 049. Преодолели вирус 219 751 житель столицы.
Добавим
В течение 23 сентября в Украине зарегистрировали 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2060 человек, летальных исходов — 140.
За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 153 628 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 96 986 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 56 642 человека. Всего с начала кампании сделано 12 млн прививок.