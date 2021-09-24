У Києві за добу від COVID-19 померло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 465 хворих на коронавірус. Семеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 252 жінки віком від 18 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 92 років, 28 дівчаток віком від 8 місяців до 16 років і 21 хлопчик віком від 4 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 56 хворих на коронавірус, а також 143 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 115 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 67, у Деснянському — 66, Дарницькому районі — 58 випадків.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5359 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 232 049. Подолали вірус 219 751 мешканець столиці.
Додамо
Протягом 23 вересня в Україні зареєстрували 9 058 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 060 осіб, летальних випадків — 140.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 153 628 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 96 986 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 56 642 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12 млн щеплень.