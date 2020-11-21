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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 29 человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 29 человек

Киев  •  УНН

 • 17191 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве за сутки зафиксировали еще 1213 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего новых случаев в Деснянском районе столицы. Умерли 29 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Еще 1213 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57 807", - отметил Кличко.

Отмечается, что заболели:

- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
- 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

"Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил Кличко.

По словам мэра, выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315, в Соломенском - 179. Но в Голосеевская и Подольском районах - по 114 случаев", - сообщил он.

Напомним, 14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года, что является очередным антирекорд для страны - третьи сутки подряд. Так, за минувшие сутки было госпитализировано - 1761 человека, выздоровели 77989 человек и зафиксировано 215 летальных случаев. Кроме того, за все время пандемии в Украине заболело - 612 665 человек, выписаны - 282 313 человек и зафиксировано 10 813 летальных случаев.

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