У Києві за добу від COVID-19 померло 29 людей

ukru
Ексклюзив
08:45 • 24768 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 55587 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 103839 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107963 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115418 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118693 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105976 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112924 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92017 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102524 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 43264 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 80944 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102795 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 106367 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 79142 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 103838 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 26470 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108907 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331808 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 9165 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 95179 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117790 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117751 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114263 перегляди
Актуальне
У Києві за добу від COVID-19 померло 29 людей

У Києві за добу від COVID-19 померло 29 людей

Київ • УНН

 • 17194 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві за добу зафіксували ще 1213 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше нових випадків у Деснянському районі столиці. Померли 29 людей. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

“Ще 1213 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 29 людей. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57 807”, — зазначив Кличко.

Зазначається, що захворіли:

— 605 жінок віком від 18 до 93 років
— 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
— 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

“Захворіли, зокрема, 66 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів”, — додав Кличко.

За словами мера, одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 мешканця Києва.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 315, у Солом‘янському— 179. Та в Голосіівському і Подільському районах — по 114 випадків”, — повідомив він.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекорд для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92