У Києві за добу від COVID-19 померло 29 людей

“Ще 1213 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 29 людей. Усього коронавірус забрав життя 1109 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 57 807”, — зазначив Кличко.

Зазначається, що захворіли:

— 605 жінок віком від 18 до 93 років

— 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв

— 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

“Захворіли, зокрема, 66 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів”, — додав Кличко.

За словами мера, одужали за минулу добу 313 людей. Усього коронавірус подолали 20 704 мешканця Києва.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 315, у Солом‘янському— 179. Та в Голосіівському і Подільському районах — по 114 випадків”, — повідомив він.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекорд для країни — третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано — 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло — 612 665 осіб, одужало — 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.