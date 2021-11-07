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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 42 человека

Киев • УНН

 • 21753 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки более 620 больных коронавирусом. 42 человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, передает УНН.

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 42 человека

Цитата

“+625 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 269 218). + 42 летальных исхода от вируса (всего 6504). + 130 преодолели коронавирус (всего 234 137)”, — написал Кличко.

Детали

По его словам, за сутки заболели:

* 353 женщины в возрасте от 18 до 89 лет
* 226 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
* 28 девочек от 1 до 17 лет и 18 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет

Кличко отметил, что умерли за прошедшие сутки:
* 21 женщина от 50 до 91 года
* 21 человек от 53 до 88 лет

Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 107 больных коронавирусом. А также 387 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

“Больше всего случаев заболевания выявили в районах Оболонском (125), Дарницком (111) и в Днепровском (110)”, — рассказал Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,07 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 6 ноября, — 17 тысяч, после падения количества накануне. Госпитализировано за сутки при этом 5,6 тысяч человек, что немного выше уровня предыдущего дня.

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