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У Києві за добу від COVID-19 померли 42 людини

Київ • УНН

 • 21753 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві виявили за минулу добу понад 620 хворих на коронавірус. 42 людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Facebook, передає УНН.

У Києві за добу від COVID-19 померли 42 людини

Цитата

“+625 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 269 218).+42 летальних випадки від вірусу (загалом 6504).+130 подолали коронавірус (загалом 234 137)”, — написав Кличко.

Деталі

З його слів, за добу захворіли:

• 353 жінки віком від 18 до 89 років
• 226 чоловіків віком від 18 до 92 років
• 28 дівчаток від 1 до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років

Кличко зазначив, що померли за минулу добу:
• 21 жінка від 50 до 91 року
• 21 чоловік від 53 до 88 років

Також він повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 107 хворих на коронавірус. А також 387 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (125), Дарницькому (111) та в Дніпровському (110)”, — розповів Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 3,07 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 листопада, — 17 тисяч, падіння після кількості напередодні. Госпіталізовано за добу при цьому 5,6 тисяч осіб, що трохи вище рівня попереднього дня.

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