В Киеве за сутки еще 863 больных коронавирусом, умерло - 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 863 больных коронавирусом. Умерли - 13 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Так, за минувшие сутки на коронавирус заболели: 481 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 35 девочек от 5 месяцев до 17 лет, и 34 мальчика от 4 до 17 лет.
В общем заболело - 239 723 граждан. Умерло за сутки - 13 человек, в целом - 5516.
Также за прошедшие сутки госпитализировали 104 больных коронавирусом. Сообщается о 176 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 186 преодолели коронавирус (всего 222 425).
Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в районах: Дарницком (188), Деснянском (125) и в Оболонском (108).
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,529 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября - более 15,9 тысячи, что чуть меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня.