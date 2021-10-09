В Україні вже 2,529 млн випадків COVID-19, за добу - 15 908

Цитата

“За добу 08 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 477, медпрацівників — 298)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано — 3 571 особа;

◾️ летальних випадків — 250;

◾️ одужало — 5 364 особи.

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР — 53 313 осіб,

◾️ методом ІФА — 10 132 особи,

◾️ експрес-тестами — 42 584 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло — 2 529 913 осіб;

◾️ одужало — 2 287 846 осіб;

◾️ летальних випадків — 58 331;

◾️ проведено ПЛР-тестувань — 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.