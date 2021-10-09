В Украине уже 2,529 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 908

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,529 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября, — более 15,9 тысячи, что немного меньше показателя днем ранее. Госпитализированы за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.