В Украине уже 2,529 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 908
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,529 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 8 октября, — более 15,9 тысячи, что немного меньше показателя днем ранее. Госпитализированы за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что на уровне показателя предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 08 октября 2021 года в Украине зафиксировано 15 908 новых подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19 (из них детей — 1 477, медработников — 298)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
— госпитализировано — 3 571 человек;
— летальных исходов — 250;
— выздоровело — 5 364 человека.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 53 313 человек,
◾️ методом ИФА — 10 132 лица,
◾️ экспресс-тестами — 42 584 человека.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 913 529 человек;
◾️ выздоровел — 2 287 846 человек;
◾️ летальных случаев — 58 331;
◾️ проведено ПЦР-тестов— 13 217 913.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированная в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зон. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.