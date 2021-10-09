У Києві за добу ще 863 хворих на коронавірус, померли - 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 863 хворих на коронавірус. Померли - 13 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Так, минулої доби на коронавірус захворіли: 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років, 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років, та 34 хлопчики від 4 до 17 років.
Загалом захворіло - 239 723 громадян. Померло за добу - 13 людей, загалом - 5516.
Також минулої доби госпіталізували 104 хворих на коронавірус. Повідомляється про 176 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 186 подолали коронавірус (загалом 222 425).
Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Дарницькому (188), Деснянському (125) та в Оболонському (108).
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.