У Києві за добу ще 863 хворих на коронавірус, померли - 13 людей

Деталі

Так, минулої доби на коронавірус захворіли: 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років, 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років, та 34 хлопчики від 4 до 17 років.

Загалом захворіло - 239 723 громадян. Померло за добу - 13 людей, загалом - 5516.

Також минулої доби госпіталізували 104 хворих на коронавірус. Повідомляється про 176 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 186 подолали коронавірус (загалом 222 425).

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Дарницькому (188), Деснянському (125) та в Оболонському (108).

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,529 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 8 жовтня, — понад 15,9 тисячі, що трохи менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.