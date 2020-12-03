В Киеве за сутки еще 1,3 тыс. больных COVID-19, умерло 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Киеве за последние сутки выявлено 1364 больных COVID-19, умерло 30 человек. В общем уже 75 тыс. киевлян заразились коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376", - сообщил Кличко.
По его данным, за минувшие сутки заболели 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков мальчики от 1 месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 40 медиков.
"В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил мэр Киева.
Также он указал, что выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146. И в Дарницком районе - 142 случая", - добавил Кличко.
Напомним, в Украине на 3 декабря зафиксировано уже 772 760 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 384 426 человек, летальных исходов - 12 960. Суточный прирост случаев заболевания - более 14 000, при этом количество выздоровевших вторые сутки превышает количество заболевших.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на семнадцатом месте по распространению и на двадцать втором - по количеству смертей от COVID-19.