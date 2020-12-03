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У Києві за добу ще 1,3 тис. хворих на COVID-19, померло 30 людей

У Києві за добу ще 1,3 тис. хворих на COVID-19, померло 30 людей

Київ • УНН

 • 9146 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Києві за останню добу виявлено 1364 хворих на COVID-19, померло 30 людей. Загалом вже 75 тис. киян інфікувалися коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

"Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1369 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 75 376", - повідомив Кличко.

За його даними, за минулу добу захворіли 785 жінок віком від 18 до 89 років, 460 чоловіків віком від 18 до 91 року, 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків хлопчики від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 40 медиків.

"До лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - вказав мер Києва.

Також він вказав, що одужали за минулу добу 512 людей. Усього коронавірус подолали 24 275 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 354, у Подільському — 146. Та в Дарницькому районі - 142 випадки", - додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні на 3 грудня зафіксовано вже 772 760 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 384 426 осіб, летальних випадків – 12 960. Добовий приріст випадків захворювання - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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