В Киеве за сутки более 780 новых случаев заболевания COVID-19, 23 человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве за сутки зафиксирован 781 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе столицы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549", - сообщил Кличко.
Отмечается, что заболели:
- 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;
- 324 человека в возрасте от 18 до 84 лет;
- 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.
"Заболели также 38 медиков. В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 223 человека", - добавил Кличко.
Всего коронавирус преодолели 12 862 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев и в Оболонском районе - 90 случаев", - подытожил он.
Напомним, с начала пандемии в Украине заболело 387 481 человек, за последние сутки обнаружили 8752 инфицированных, что является абсолютным антирекордом для Украины.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 7196 человек, из них за сутки - 155.
Выздоровели от болезни уже 158 928 человек, из них за сутки - 3902.
Активных больных сегодня 221 357, прирост за сутки - 4695.