У Києві за добу понад 780 нових випадків захворювання на COVID-19, 23 людини померли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві за добу зафіксовано 781 новий випадок захворювання на COVID-19. Найбільше випадків виявили у Деснянському районі столиці. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу в Києві ще 781 хворий на коронавірус. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 766 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549”, — повідомив Кличко.
Зазначається, що захворіли:
— 400 жінок віком від 20 до 85 років;
— 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
— 30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.
“Захворіли також 38 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 223 людини”, — додав Кличко.
Усього коронавірус подолали 12 862 мешканців Києва.
“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах — по 100 випадків та в Оболонському районі — 90 випадків”, — підсумував він.
Нагадаємо, з початку пандемії в Україні захворіло 387 481 людина, за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є абсолютним антирекордом для України.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 7 196 людей, з них за добу — 155.
Одужали від хвороби вже 158 928 людей, з них за добу — 3 902.
Активних хворих на сьогодні 221 357, приріст за добу — 4 695.