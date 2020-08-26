В Киеве за сутки почти сотня новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек, в общем уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 95 человек. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
По его словам, среди тех, кто заболели за сутки: 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет; 42 человека в возрасте 19 до 82 лет; 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3907 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13 случаев. И 12 случаев в Оболонском районе", - добавил мэр столицы.
Напомним, в Украине уже более 110 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1670.