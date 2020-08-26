У Києві за добу майже сотня нових хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей, загалом уже 12 248 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 95 людей. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
З його слів, серед тих, хто захворіли за добу: 47 жінок віком від 22 до 85 років; 42 чоловіки віком 19 до 82 років; 3 дівчинки від 5 до 17 років та 3 хлопчики від 6 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 54 пацієнти. Усього коронавірус подолали 3907 жителів Києва.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському — 13 випадків. І 12 випадків в Оболонському районі", - додав мер столиці.
Нагадаємо, в Україні вже понад 110 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 670.