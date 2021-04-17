В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у еще более 1,1 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили 1112 новых случаев заболевания коронавирусом, 51 человек умер от заболевания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"+1112 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 184 412). +51 летальный случай от вируса (всего 4172). +533 преодолели коронавирус (всего 114929)", - написал Кличко.
Детали
По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
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- 654 женщины в возрасте от 18 до 94 лет
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- 421 человек в возрасте от 18 до 89 лет
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- 21 девочка от 1 месяца до 17 лет и 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет
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Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 142 больных коронавирусом. А также 409 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Днепровском (181) и в Деснянском (172)", - отметил мэр.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1 936 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 апреля, - 14,9 тысячи, что больше, чем накануне.
Напомним, Кличко не исключает продолжения локдауну на Пасху. Киев пошел на жесткий локдаун 5 апреля. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца апреля.