У Києві за добу коронавірус виявили у ще понад 1,1 тис. осіб

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У столиці за минулу добу виявили 1112 нових випадків захворювання на коронавірус, 51 людина померла від захворювання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“+1112 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 184 412). +51 летальний випадок від вірусу (загалом 4172). +533 подолали коронавірус (загалом 114 929)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:

  • 654 жінки віком від 18 до 94 років
  • 421 чоловік віком від 18 до 89 років
  • 21 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років

Окрім того, до лікарень столиці госпіталізували 142 хворих на коронавірус. А також 409 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському (172)”, — зазначив мер.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,936 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 квітня, — 14,9 тисячі, що більше, ніж напередодні. 

Нагадаємо, Кличко не виключає продовження локдауну на Великдень.  Київ пішов на жорсткий локдаун 5 квітня. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку. Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх подовжили до кінця квітня. 

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