В Киеве за сутки 359 случаев COVID-19, умерли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве за сутки обнаружили еще 359 случаев COVID-19, умерли 10 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях, передает УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 359 больных коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего коронавирус унес жизни 684 киевлян", - сообщил он.
По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 054.
Заболели:
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- 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
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- 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет;
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- 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16.
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"Заболели также 13 медиков", - отметил Кличко.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 58 человек. Всего коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 68, в Деснянском - 55 и в Днепровском районе - 51 случай", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине на 8:45 25 октября зафиксировано уже 343 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6 тысяч.