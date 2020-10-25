У Києві за добу 359 випадків COVID-19, померли 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві за добу виявили ще 359 випадків COVID-19, померли 10 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у соцмережах, передає УНН.
"За минулу добу в Києві виявили ще 359 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Всього коронавірус забрав життя 684 киян", - повідомив він.
З його слів, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 054.
Захворіли:
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- 198 жінок віком від 18 до 87 років
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- 142 чоловіка віком від 21 до 83 рокiв
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- 11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від одного року до 16.
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"Захворіли також 13 медиків", - зазначив Кличко.
До лікарень столиці за добу госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 58 людей. Всього коронавірус подолали 11 744 мешканця Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок", - вказав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 25 жовтня зафіксовано вже 343 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6 тисяч.