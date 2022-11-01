В Киеве за время полномасштабной войны родилось более 11 тысяч малышей

Цитата

«С 24 февраля 2022 года в Киеве родились 11 304 малыша: 5903 мальчика и 5401 девочка. Среди новорожденных – 207 двоен и две тройни», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того указано, что за время полномасштабной войны в столице поженились 12 529 пар.

Дополнение

В Украине среди самых популярных женских имен, которыми украинцы называли своих новорожденных детей за I полугодие этого года: Анна, София, Мария. Среди мужских: Артем, Александр, Максим. Также младенцев называли Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин.