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У Києві за час повномасштабної війни народилося понад 11 тисяч малюків

У Києві за час повномасштабної війни народилося понад 11 тисяч малюків

Київ • УНН

 • 305100 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За 250 днів повномасштабної війни в Києві народилися 11 304 малюків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує УНН.

Цитата

«Із 24 лютого 2022 року в Києві народилися 11 304 малюки: 5903 хлопчика та 5401 дівчинка. Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Такоєж вказано, що за час повномасштабної війни у столиці одружилися 12 529 пар.

Доповнення

В Україні серед найпопулярніших жіночих імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей за I півріччя цього року: Анна, Софія, Марія. Серед чоловічих: Артем, Олександр, Максим. Також немовлят називали Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін.

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