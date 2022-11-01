У Києві за час повномасштабної війни народилося понад 11 тисяч малюків

Цитата

«Із 24 лютого 2022 року в Києві народилися 11 304 малюки: 5903 хлопчика та 5401 дівчинка. Серед новонароджених – 207 двієнь та дві трійні», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Такоєж вказано, що за час повномасштабної війни у столиці одружилися 12 529 пар.

Доповнення

В Україні серед найпопулярніших жіночих імен, якими українці називали своїх новонароджених дітей за I півріччя цього року: Анна, Софія, Марія. Серед чоловічих: Артем, Олександр, Максим. Також немовлят називали Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін.