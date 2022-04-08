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В Киеве с начала вторжения рф повреждено более 200 жилых домов

Киев • УНН

 • 189127 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве с начала полномасштабного вторжения рф повреждены 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и 1 детский дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

В Киеве с начала вторжения рф повреждено более 200 жилых домов

Цитата

"В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения поврежден 208 жилых домов, 46 школ, 29 детских садов и 1 детский дом", - говорится в сообщении.

Детали 

Также повреждено 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

"Город совместно с профильными специалистами продолжает учитывать поврежденные объекты инфраструктуры. Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется их постепенное восстановление", - добавили в КГГА.

Дополнение

Мэр столицы Кличко попросил киевлян, которые уехали, воздержаться от возвращения в город по меньшей мере еще на неделю.

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