У Києві з початку вторгнення рф пошкоджено понад 200 житлових будинків

Цитата

"У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також пошкоджено 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.

"Місто спільно з профільними фахівцями продовжує обліковувати пошкоджені об’єкти інфраструктури. Усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень. Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення", - додали в КМДА.

Доповнення

Мер столиці Кличко попросив киян, які виїхали, утриматися від повернення до міста щонайменше ще на тиждень.



