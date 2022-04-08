У Києві з початку вторгнення рф пошкоджено понад 200 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Києві з початку повномасштабного вторгнення рф пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
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"У Києві від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садків та 1 дитячий будинок", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Також пошкоджено 13 адміністративних будівель, 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури.
"Місто спільно з профільними фахівцями продовжує обліковувати пошкоджені об’єкти інфраструктури. Усі ці об’єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень. Після цього розпочнеться їхнє поступове відновлення", - додали в КМДА.
Доповнення
Мер столиці Кличко попросив киян, які виїхали, утриматися від повернення до міста щонайменше ще на тиждень.