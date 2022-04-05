Кличко попросив киян, які виїхали, утриматися від повернення до міста щонайменше ще на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram попередив киян, які виїхали через загрозу бойових дій, не поспішати з поверненням до міста. Про це повідомляє УНН.
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"Розумію, що киянам, які виїхали з міста, хочеться чимшвидше повернутися додому. Однак, прошу утриматися від цього принаймні ще тиждень", – написав Кличко.
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Мер столиці також порадив поки що не повертатися до своїх домівок мешканцям передмість Києва. Кличко зауважив, що в кількох районах області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах навколо столиці залишається багато вибухонебезпечних предметів.
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