Міноборони опублікувало відео масштабних руйнувань в Бородянці під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністерство оборони України опублікувало відео масштабних руйнувань в Бородянці на Київщині внаслідок дій російських окупантів, передає УНН.
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"Коли ворог захлинувся від швидкого нападу на Україну колонами загарбницької техніки, він перейшов до тактики звірства - обстрілювати мирні міста! Містечко Бородянка, що на Київщині, зазнало масштабних руйнувань. Окупант навмисно обстріляв житлові квартали, багатоповерхівки і приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що під вогонь потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів.
"Місця із великим скупченням мирних мешканців! росія відповість за скоєне звірство!" - наголосили в Міноборони.
Доповнення
Міноборони заявило про повне звільнення Київської області від російських окупантів.
Рашисти пішли з Київської області, але те, що вони залишили після себе вражає масштабом руйнувань та розмахом мародерства. Та найцінніше, що вони забрали – людські життя. УНН зібрав фото та відео, на яких зафіксовані жахіття наслідків перебування російських загарбників на Київщині.