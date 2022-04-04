Минобороны опубликовало видео масштабных разрушений в Бородянке под Киевом

Цитата

"Когда враг захлебнулся от быстрого нападения на Украину колоннами захватнической техники, он перешел к тактике зверства - обстреливать мирные города! Городок Бородянка на Киевщине подвергся масштабным разрушениям. Оккупант умышленно обстрелял жилые кварталы, многоэтажки и частные дома", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что под огонь попал реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов.

"Места с большим скоплением мирных жителей! россия ответит за совершенное зверство!"- подчеркнули в Минобороны.

Дополнение

Минобороны заявило о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

Рашисты ушли из Киевской области, но то, что они оставили после себя поражает масштабом разрушений и размахом мародерства. Но самое ценное, что они унесли - человеческие жизни. УНН собрал фото и видео, на которых запечатлены ужасы последствий пребывания российских захватчиков на Киевщине.