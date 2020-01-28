В Киеве с апреля изменится стоимость проездных билетов

Так, согласно проекту распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", с 1 апреля 2020 года меняется цена на проездные билеты.

Количество поездок, которые можно будет единовременно приобрести на электронный билет, не может превышать 50, а общее количество поездок на электронном носителе не может превышать 100 единиц. Стоимость проезда на метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере остается на уровне 8 грн за одну поездку, а если покупать от 50 - то поездка обойдется в 6,50 грн.

Кроме того, прекращают свое действие пластиковые бесконтактные карточки. Однако, приобретенные на них поездки до 31 марта 2020 года будут действовать до 31 марта 2021 года.

Наибольшие изменения коснулись проездных. Следовательно, с 1 апреля не будет проездных на отдельные виды транспорта, он будет один для метро, автобуса, трамвая, фуникулера и городской электрички. Проездной с ограниченными количествами поездок старует от 46 поездок за 290 грн (для студентов - 145, для учеников - 72,50), на 62 поездки за 390 грн (для студентов -195, для учеников - 97,50), на 92 поездки за 575 грн (для студентов - 287,50, для учеников - 143,75), на 124 поездки за 770 грн (для студентов - 385, для учеников - 192,50).

Проездной без ограничений обойдется в 1300 грн (для студентов - 650 грн, для учеников - 325).

Кроме того, вводятся проездные на 24 часа за 100 грн, на 48 часов за 150 грн и на 72 часа за 200 грн.

Напомним, в департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации разработали видеоролик, в котором ответили на самые распространенные вопросы пассажиров об использовании электронной билета.