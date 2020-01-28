У Києві з квітня зміниться вартість проїзних квитків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві з 1 квітня 2020 року зміниться вартість проїзних квитків, зокрема, не можна буде купити окремий проїзний на кожен вид транспорту, а загальний безлімітний проїзний коштуватиме 1300 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, згідно з проектом розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", з 1 квітня 2020 року змінюється ціна на проїзні квитки.
Кількість поїздок, які можна буде одноразово придбати на електронний квиток, не може перевищувати 50, а загальна кількість поїздок на електронному носії не може перевищувати 100 одиниць. Вартість проїзду на метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері залишається на рівні 8 грн за одну поїздку, а якщо купувати від 50 - то поїздка обійдеться у 6,50 грн.
Окрім того, припиняють свою дію пластикові безконтактні картки. Проте, придбані на них поїздки до 31 березня 2020 року будуть діяти до 31 березня 2021 року.
Найбільші зміни торкнулися проїзних. Відтак, з 1 квітня не буде проїзних на окремі види транспорту, він буде один для метро, автобусу, трамвая, фунікулера та міської електрички. Проїзний з обмеженими кількостями поїздок старує від 46 поїздок за 290 грн (для студентів – 145, для учнів – 72,50), на 62 поїздки за 390 грн (для студентів -195, для учнів – 97,50), на 92 поїздки за 575 грн (для студентів – 287,50, для учнів – 143,75), на 124 поїздки за 770 грн (для студентів - 385, для учнів – 192,50).
Проїзний без обмежень обійдеться у 1300 грн (для студентів – 650 грн, для учнів – 325).
Окрім того, вводяться проїзні на 24 години за 100 грн, на 48 годин за 150 грн та на 72 години за 200 грн.
Нагадаємо, у департаменті інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації розробили відеоролик, у якому відповіли на найпоширеніші запитання пасажирів про використання е-квитка.