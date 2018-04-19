В Киеве с крыши торгового центра сорвало лист металла

"Сильным порывом ветра повреждено здание" торгового центра, - сообщил Цяпенко.



Напомним, синоптики обещали сегодня в Киеве сильные порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, по данным синоптиков, 19 апреля в Украине в большинстве областей ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.



Также сегодня по всей территории Украины атмосферные фронты северного циклона обусловят дождливую погоду. В западных областях днем ​​осадки прекратятся. Температура днем 10-15 °, в западных и южных областях 17-20 °.



