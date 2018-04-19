У Києві з даху торгового центру зірвало лист металу
Київ • УНН
КИЇВ, 19 квітня. УНН. У Києві, внаслідок сильного вітру, з даху нового торгового центру на проспекті Перемоги зірвало шматок металу. Про це повідомив користувач Facebook Євген Цяпенко, передає УНН.
"Сильним поривом вітру пошкоджена будівля" тогрового центру, - повідомив Цяпенко.
Нагадаємо, синоптики обіцяли сьогодні у Києві сильні пориви вітру 15-20 м/с. Крім того, за даними синоптиків, 19 квітня в Україні у більшості областей вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Також сьогодні по всій території України атмосферні фронти північного циклону зумовлять дощову погоду. У західних областях вдень опади припиняться. Температура вдень 10-15°, у західних та південних областях 17-20°.