В Киеве почтили погибших под ВР четыре года назад нацгвардейцев

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20625 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126035 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117400 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122740 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126804 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151855 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150871 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140758 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Киеве почтили погибших под ВР четыре года назад нацгвардейцев

В Киеве почтили погибших под ВР четыре года назад нацгвардейцев

Киев  •  УНН

 • 14562 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве состоялась акция почтения памяти четырех нацгвардейцев, погибших четыре года назад во время несения службы под стенами Верховной Рады Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"На площади Конституции возле ВР Украины почтили память четырех гвардейцев, погибших 4 года назад во время несения службы. Тогда в военнослужащих бросили боевую гранату агрессивно настроенные митингующие", - указали в полиции.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В это время произошли беспорядки у стен парламента, были брошены дымовые шашки, взрывные пакеты и боевая граната в сторону правоохранителей. В результате полученных от взрыва травм погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и около 130 правоохранителей получили ранения.

МВД в связи с событиями под Радой открыло ряд уголовных производств.

Украинские Национальные Новости

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