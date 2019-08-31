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У Києві вшанували загиблих під ВР чотири роки тому нацгвардійців

У Києві вшанували загиблих під ВР чотири роки тому нацгвардійців

Київ • УНН

 • 14564 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві відбулося вшанування пам'яті чотирьох нацгвардійців, які загинули чотири роки тому під час несення служби під стінами Верховної Ради України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"На площі Конституції біля ВР України вшановують пам'ять чотирьох гвардійців, які загинули 4 роки тому під час несення служби. Тоді у військовослужбовців кинули бойову гранату агресивно налаштовані мітингувальники", - вказали у поліції.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. У цей час відбулися заворушення біля стін парламенту, були кинуті димові шашки, вибухові пакети і бойова граната у бік правоохоронців. У результаті отриманих від вибуху травм загинуло четверо військовослужбовців Національної гвардії і близько 130 правоохоронців отримали поранення.

МВС у зв’язку з подіями під Радою відкрило низку кримінальних проваджень.

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