В Киеве водителей призвали не занимать полосу общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Автомобили, которые движутся по полосе общественного транспорта, будут считать транспортом диверсионно-разведывательных групп, реагирование будет соответствующим. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.
Детали
Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.
Напомним
В Киеве 28 февраля закончился усиленный комендантский час. С 08:00 в столице заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.
В дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.
Как отметили в КГГА, в целом эта ночь в Киеве была спокойной, произошло несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами.
В эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому в столице можно будет увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.