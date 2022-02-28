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В Киеве водителей призвали не занимать полосу общественного транспорта

В Киеве водителей призвали не занимать полосу общественного транспорта

Киев • УНН

 • 81805 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Автомобили, которые движутся по полосе общественного транспорта, будут считать транспортом диверсионно-разведывательных групп, реагирование будет соответствующим. Об этом сообщили в КГГА, информирует УНН.

Детали

Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.

Напомним

В Киеве 28 февраля закончился усиленный комендантский час. С 08:00 в столице заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже, чем обычно.

В дальнейшем комендантский час продлится с 22:00 до 06:00.

Как отметили в КГГА, в целом эта ночь в Киеве была спокойной, произошло несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами.

В эту ночь город больше готовился к обороне. Поэтому в столице можно будет увидеть укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения.

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