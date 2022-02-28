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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві водіїв закликали не займати смугу громадського транспорту

У Києві водіїв закликали не займати смугу громадського транспорту

Київ • УНН

 • 81806 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Автівки, які рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуть транспортом диверсійно-розвідувальних груп, реагування буде відповідним. Про це повідомили у КМДА, інформує УНН.

Деталі

Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

Нагадаємо

У Києві 28 лютого закінчилася посилена комендантська година. З 08:00 у столиці запрацюють продуктові магазини та комунальний транспорт. Потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Надалі комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00.

Як зазначили в КМДА, загалом ця ніч в Києві було спокійною, сталося кілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами.

У цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому у столиці можна буде побачити укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди.

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