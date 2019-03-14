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В Киеве водителя-рецидивиста, который скрылся с места ДТП, взяли под стражу

Киев • УНН

 • 9374 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве на 2 месяца арестовали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В Киеве водителя-рецидивиста, который скрылся с места ДТП, взяли под стражу

"Водителя автомобиля Mazda, который 9 марта в состоянии алкогольного опьянения (1, 55 пром), съехал на обочину и совершил наезд на пешехода на улице Обороны Киева, после чего скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему, арестовали на 2 месте", - говорится в сообщении.

Также, известно, что в тот же день водитель Mazda был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Оказалось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

"В настоящее время мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Ровенской области задержали при совершении ДТП пьяного таксиста, которого уже трижды задерживала в течение суток в нетрезвом состоянии.

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