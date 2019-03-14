У Києві водія-рецидивіста, який втік з місця ДТП, взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві на 2 місяці заарештували водія, який вчинив ДТП та втік з місця події, не надавши допомоги постраждалому. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
“Водія автомобіля Mazda, який 9 березня в стані алкогольного сп’яніння (1, 55 пром), з’їхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішохода на вулиці Оборони Києва, після чого втік з місця події, не надавши допомоги постраждалому, заарештували на 2 місці”, — йдеться в повідомленні.
Також, відомо, що того ж дня водій Mazda був затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Виявилося, що затриманий раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
“На даний час чоловіку оголошено підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення у небезпеці) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Рівненщині затримали при скоєнні ДТП п’яного таксиста, якого вже тричі затримувала протягом доби у нетверезому стані.