На Рівненщині вчетверте за добу затримали п’яного таксиста за ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Рівненщині затримали при скоєнні ДТП п’яного таксиста, якого вже тричі затримувала протягом доби у нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.
За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Грабів Рівненського району ввечері 12 березня.
40-річний житель селища Оржів, керуючи автомобілем BMW-520, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 46-річного чоловіка.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Як повідомили в поліції, скоївши ДТП, водій BMW намагався втекти, але через пошкоджене колесо зміг проїхати лише 150 метрів.
Правоохоронці за зовнішніми ознаками визначили, що чоловік перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння, однак від проходження освідування останній відмовився.
У поліції повідомили, що чоловіка вже чотири рази зупиняли за кермом у стані алкогольного сп’яніння, з яких три – протягом минулої доби. Крім того, відповідно до рішення суду за ч. 1 ст. 130 КУпАП він позбавлений прав керувати транспортним засобом строком на один рік.
На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 130, ст. 124, ст. 124-4 та ч. 4 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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