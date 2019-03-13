В Ровенской области в четвертый раз в сутки задержали пьяного таксиста за ДТП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111216 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115410 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118598 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148534 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140925 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145085 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130442 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130448 просмотра

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В Ровенской области в четвертый раз в сутки задержали пьяного таксиста за ДТП

В Ровенской области в четвертый раз в сутки задержали пьяного таксиста за ДТП

Киев  •  УНН

 • 9252 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На Ровенщине задержали при совершении ДТП пьяного таксиста, которого уже трижды задерживала в течение суток в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Грабов Ровенского района вечером 12 марта.

40-летний житель поселка Оржив, управляя автомобилем BMW-520, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 46-летнего мужчины.

В результате столкновения никто не пострадал. Как сообщили в полиции, совершив ДТП, водитель BMW пытался бежать, но из-за поврежденного колеса смог проехать только 150 метров.

Правоохранители по внешним признакам определили, что человек находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования последний отказался.

В полиции сообщили, что мужчину уже четыре раза останавливали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из которых три - за прошедшие сутки. Кроме того, согласно решению суда по ч. 1 ст. 130 КУоАП он лишен права управлять транспортным средством сроком на один год.

На мужчину составили административные материалы по ч. 2 ст. 130, ст. 124, ст. 124-4 и ч. 4 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Черкассах Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и столкнулся с бетоновозом.

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