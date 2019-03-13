В Ровенской области в четвертый раз в сутки задержали пьяного таксиста за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На Ровенщине задержали при совершении ДТП пьяного таксиста, которого уже трижды задерживала в течение суток в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Грабов Ровенского района вечером 12 марта.
40-летний житель поселка Оржив, управляя автомобилем BMW-520, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 46-летнего мужчины.
В результате столкновения никто не пострадал. Как сообщили в полиции, совершив ДТП, водитель BMW пытался бежать, но из-за поврежденного колеса смог проехать только 150 метров.
Правоохранители по внешним признакам определили, что человек находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования последний отказался.
В полиции сообщили, что мужчину уже четыре раза останавливали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, из которых три - за прошедшие сутки. Кроме того, согласно решению суда по ч. 1 ст. 130 КУоАП он лишен права управлять транспортным средством сроком на один год.
На мужчину составили административные материалы по ч. 2 ст. 130, ст. 124, ст. 124-4 и ч. 4 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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