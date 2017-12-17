В Киеве водитель Uber врезался в полицейский автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве на ул. Голосеевский проспект 97, легковой автомобиль Uber польской регистрации врезался в полицейский Toyota Prius, в результате чего пострадали двое полицейских, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Легковой автомобиль такси Uber европейской регистрации врезался в полицейский Toyota Prius”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии пострадали двое полицейских: девушку-копа госпитализировали.
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“Водитель такси и пассажира подозревают в употреблении наркотиков”, — добавляет сообщество.
Сейчас на месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, в результате столкновения легковушки и микроавтобуса вблизи села Кременец на Волыни погибли два человека.