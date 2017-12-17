У Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві на вул. Голосіївський проспект 97, легковий автомобіль Uber польської реєстрації врізався в поліцейський Toyota Prius, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Легковий автомобиль таксі Uber європейської реєстрації врізався в поліцейський Toyota Prius”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії постраждали двоє поліцейських: дівчину-копа госпіталізували.
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“Водія таксі і пасажира підозрюють у вживанні наркотиків”, — додає спільнота.
Наразі на місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса поблизу села Кременець на Волині загинули двоє людей.