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У Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль

У Києві водій Uber врізався в поліцейський автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві на вул. Голосіївський проспект 97, легковий автомобіль Uber польської реєстрації врізався в поліцейський Toyota Prius, внаслідок чого постраждали двоє поліцейських, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.

“Легковий автомобиль таксі Uber європейської реєстрації врізався в поліцейський Toyota Prius”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок аварії постраждали двоє поліцейських: дівчину-копа госпіталізували.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масштабна ДТП в Києві: зіткнулись три автомобілі

“Водія таксі і пасажира підозрюють у вживанні наркотиків”, — додає спільнота.

Наразі на місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса поблизу села Кременець на Волині загинули двоє людей.

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