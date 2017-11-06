В Киеве водитель, который пытался скрыться от полиции, стал причиной ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киеве нетрезвый водитель после нарушения ПДД, пытаясь скрыться от полиции, врезался в препятствия на пути и грузовик. Об этом на странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua, передает УНН.
“Пьяное ДТП с погоней в Киеве возле метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия на пути и грузовик”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал.
Также сообщается, что парень пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.
Как сообщал УНН, в Киеве водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя.