В Киеве водитель, который пытался скрыться от полиции, стал причиной ДТП

“Пьяное ДТП с погоней в Киеве возле метро Черниговская: нетрезвый парень с компанией друзей около 17 лет после грубого нарушения ПДД пытался скрыться от полиции, врезался в препятствия на пути и грузовик”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что парень пытался скрыться с места происшествия, но был задержан правоохранителями.

Как сообщал УНН, в Киеве водитель насмерть сбил пешехода-нарушителя.