У Києві водій, намагаючись втекти від поліції, спричинив ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Києві нетверезий водій після порушення ПДР, намагаючись втекти від поліції, врізався в перешкоди по дорозі і вантажівку. Про це на сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua, передає УНН.
“П’яне ДТП з гонитвою в Києві біля метро Чернігівська: нетверезий хлопець з компанією друзів близько 17 років після грубого порушення ПДР намагався сховатися від поліції, врізався в перешкоди по дорозі і вантажівку”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Також повідомляється, що хлопець намагався втекти з місця події, але був затриманий правоохоронцями.
Як повідомляв УНН, в Києві водій насмерть збив пішохода-порушника.