У Києві водій, намагаючись втекти від поліції, спричинив ДТП

“П’яне ДТП з гонитвою в Києві біля метро Чернігівська: нетверезий хлопець з компанією друзів близько 17 років після грубого порушення ПДР намагався сховатися від поліції, врізався в перешкоди по дорозі і вантажівку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що хлопець намагався втекти з місця події, але був затриманий правоохоронцями.

Як повідомляв УНН, в Києві водій насмерть збив пішохода-порушника.