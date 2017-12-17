В Киеве водитель авто сбил пожилую женщину-пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В столице на улице Маяковского водитель легкового автомобиля сбил женщину пожилого возраста, которая переходила дорогу в неположенном для этого месте, сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Ночное ДТП с пострадавшими в Киеве. Троещина, ул. Маяковского, 60/10. Женщина-пешеход, 51 год, решила перейти дорогу в неположенном месте. Сбита автомобилем Ford”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что водитель автомобиля успел вовремя среагировать, поэтому женщина получила незначительные травмы.
Сейчас на месте работает патрульная полиция, ожидается следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода-нарушителя.